Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv?, Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
17.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv?, Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu, bugün oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup eden Ferencvaros, normal süre ve uzatmaları 0-0 sona eren maçın ardından Karabağ'a penaltılarla 6-5 üstünlük kuran Molde, Dinamo Brest'i 1-0'la geçen Maccabi Tel Aviv, Young Boys'u 3-0 mağlup eden Midtjylland, normal süre ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından Kızılyıldız'ı penaltılarla 4-2 yenen Omonia, Şampiyonlar Ligi play-off'larına kaldı.

"Devler Ligi"nden elenen Dinamo Zagreb, Karabağ, Dinamo Brest, Young Boys ve Kızılyıldız ise UEFA Avrupa Ligi play-off'larına katılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka)

?Maccabi Tel Aviv? (İsrail) - Salzburg (Avusturya)

?Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan)

Gent (Belçika)- Dinamo Kiev (Ukrayna)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Halil Sezai Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Metin Oktay Fatih Terim Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 00:20:20. #1.15#
title