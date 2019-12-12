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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

12.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:10
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantileyen Paris Saint-Germain, (A Grubu), , Tottenham (B Grubu) ve Juventus'un (D Grubu) ardından tur atlayan son takım da belli oldu.

D Grubu karşılaşmalarında Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı, Juventus da 'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Bayer Leverkusen ise Salzburg, Inter, Benfica, Ajax, Shakhtar Donetsk, Club Brugge ve Olympiakos gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

A, B ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) Galatasaray: 5-0

Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya): 1-3

TakımlarO G B M A YAvP
PSG

65101721516
Real Madrid

6321148611
Club Brugge

6033412-83
Galatasaray

6024114-132

B Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 3-1

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0

TakımlarO G B M A YAvP
Bayern Münih

66002451918
Tottenham

63121814410
Olympiakos

6114814-64
Kızılyıldız

6105320-173

D Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya): 0-2

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

TakımlarO G B M A YAvP
Juventus

6510124816
Atletico Madrid

631285310
Bayer Leverkusen

620459-46
Lokomotiv Moskova

6105411-73

Kaynak: AA
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