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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

11.12.2019 01:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:50
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği elde etti.

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.

Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.

F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2

TakımlarO G B M A YAvP
Barcelona

642094514
Borussia Dortmund

631288010
Inter

621310917
Slavia Prag

6024410-62

G Grubu

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2

Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0

TakımlarO G B M A YAvP
Leipzig

6321108211
Olympique Lyon

62229818
Benfica

62131011-17
Zenit

621379-27

H Grubu

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1

TakımlarO G B M A YAvP
Valencia

632197211
Chelsea

6321119211
Ajax

6312126610
Lille

6015414-101

Kaynak: AA
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