Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

26.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:14

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftası, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. haftasında, A ve D gruplarında birer maç yapıldı.

A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 11. dakikada Adem Büyük, Club Brugge'ün golünü 90+2. dakikada Krepin Diatta kaydetti. Grupta 3. basamaktaki Club Brugge 3, son sıradaki Galatasaray 2 puana çıktı. Bu sonucun ardından grupta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'den sonra son 16 turuna kalmayı garantileyen ikinci takım, İspanya ekibi Real Madrid oldu.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen ise D Grubu'nda konuk olduğu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 2-0 yendi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada kendi kalesine Rifat Zhemaletdinov ve 54. dakikada Sven Bender attı. Üçüncü basamaktaki Bayer Leverkusen'in 6 puana çıktığı grupta, Lokomotiv Moskova 3 puanla son sırada kaldı ve iddiasını kaybetti.

Kaynak: AA