Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında iki maç sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında iki maç sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında, G ve H gruplarında birer maç oynandı.
Almanya ekibi Leipzig, G Grubu mücadelesinde ağırladığı Rusya temsilcisi Zenit'i 2-1 yendi. Leipzig'in gollerini 49. dakikada Konrad Laimer, 59. dakikada Marcel Sabitzer, Zenit'in golünü 25. dakikada Yaroslav Rakitskiy attı. Leipzig'in 6 puana ulaştığı grupta, Zenit 4 puanda kaldı.
H Grubu'nda ise İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.