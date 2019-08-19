Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

19.08.2019 10:10

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 27-28 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

Yarın:

LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

21 Ağustos Çarşamba:

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)

Kaynak: AA