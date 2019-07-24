Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.
2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Sonuçlar şöyle:
BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1
Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1
Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0
Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0
Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1
Kaynak: AA
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