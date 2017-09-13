Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Dragao



Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)



Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres, Danilo, Corona, Brahimi, Marega, Soares



Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun



Goller: Dk. 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 21 Tosic (Kendi kalesine) (Porto)



Sarı kart: Dk. 10 Ricardo (Porto)



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Portekiz'in Porto takımıyla Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını, siyah-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.



5. dakikada Talisca'nın pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Babel, rakibini geçtikten sonra sert vurdu ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



13. dakikada Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Sağdan gelişen atakta Quaresma'nın güzel ortasında ön direkte rakibinden önce hamle yapan Talisca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1



19. dakikada Brahimi'nin sol çaprazdan ortasında Beşiktaş ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son olarak buluşan Torres'in yerden sert şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.



21. dakikada Porto maçta eşitliği sağladı. Telles'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte Tosic, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1



28. dakikada Cenk Tosun, uzak mesafeden güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti: 1-2



33. dakikada Soares'in uzak mesafeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 2-1 üstünlük sağladı.