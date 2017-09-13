Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.


Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

Gecenin en önemli maçında Barcelona, konuk ettiği Juventus'u 3-0 yendi. Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 45 ve 69. dakikalarda Lionel Messi ile 56. dakikada Ivan Rakitic'ten geldi.

B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.

İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.

İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

TakımlarOGBMAYAv.P
Manchester United11003033
CSKA Moskova


11002133
Benfica100112-10
Basel100103-30
B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5

TakımlarOGBMAYAv.P
Paris Saint-Germain 11005053
Bayern Münih11003033
Anderlecht100103-30
Celtic 100105-50
C Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

TakımlarOGBMAYAv.P
Chelsea11006063
Atletico Madrid 10100001
Roma10100001
Karabağ100106-60
D Grubu:

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3

TakımlarOGBMAYAv.P
Barcelona11003033
Sporting Lizbon 11003213
Olympiakos100123-10
Juventus100103-30