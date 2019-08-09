Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri

09.08.2019 10:06

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda'nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakaları Hollanda'nın Enschede kentinde gerçekleştirilen 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımın Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos Salı günü Ermenistan'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.

Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.

Kaynak: AA