UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5

UEFA Gençler Ligi 2 . Tur ilk maçında Trabzonspor U19 Takımı, Danimarka'nın FC Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.

UEFA Gençler Ligi 2 . Tur ilk maçında Trabzonspor U19 Takımı, Danimarka'nın FC Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric'ten geldi.

Karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi. - TRABZON

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 FC Midtjylland: 5

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori

Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori

 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile

Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Trabzonspor boşluğunu doldurdu bile
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title