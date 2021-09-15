Futbol: UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Almanya temsilcisi 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş'ın gollerini penaltıdan Cemal Azad Demir ile Emirhan İlkhan kaydetti.