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Futbol: UEFA Gençlik Ligi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Almanya temsilcisi 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş'ın gollerini penaltıdan Cemal Azad Demir ile Emirhan İlkhan kaydetti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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