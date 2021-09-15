Futbol: UEFA Gençlik Ligi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.
UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Almanya temsilcisi 2-1 önde tamamladı.
Beşiktaş'ın gollerini penaltıdan Cemal Azad Demir ile Emirhan İlkhan kaydetti.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri