Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Çin'i 2-0 yendi.

27.10.2019 16:18
Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Çin'i 2-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medulin kentinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini 72. dakikada Batuhan Çelik ve 73. dakikada Muhammed Zişan Turan kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Hırvatistan, Avusturya'yı 2-0'la geçti. Bu sonuçların ardından milliler turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan üç galibiyetle turnuvanın birincisi oldu.

Milliler, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 2-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Avusturya'yı 4-3 mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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