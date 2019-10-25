Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

25.10.2019 16:38

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Avusturya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Hırvatistan'da düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup etti.

Milli takım, turnuvadaki son maçında 27 Ekim Pazar günü Çin ile karşılaşacak.

Kaynak: AA