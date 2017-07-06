Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda ilk finalist, B Grubu'nu lider tamamlayan İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 oldu.



Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan maçta Çekya'nın Olomouc takımını 4-1 mağlup eden Bölge 2, 7 puana ulaştı ve B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak, adını finale yazdırdı.



Bölge 2'nin golleri 22. dakikada Kelly, 39 ve 51. dakikalarda Hayes ve 83. dakikada Carr'dan gelirken, Olomouc'un tek sayısını 35. dakikada Navratil kaydetti.



B Grubu'nda oynanan günün diğer maçında Rusya ekibi Güney Bölgesi, İspanya temsilcisi Castilla y Leon'u 3-2 yendi ve bronz madalya kazandı.



Avrupa'nın en iyi amatör takımlarını bir araya getiren UEFA Bölgeler Kupası'nda finale çıkacak ikinci takım, A Grubu'nda bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.