Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finalleri, başladı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan A Grubu'ndaki ilk maçta Hırvatistan temsilcisi Zagreb ile Portekiz temsilcisi Lizbon 2-2 berabere kaldı.



Zagreb'in gollerini 24. dakikada Stulec ve 41. dakikada Adzic kaydetti. Lizbon'un golleri ise 36. dakikada David Cardoso ve 57. dakikada Tiago Honrado'dan geldi.



B Grubu'nda tek maç yapıldı



B Grubu'nda oynanan ilk maçta İspanya'nın Castilla y Leon takımı, Çekya temsilcisi Olomouc'u 4-1 mağlup etti.



Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan maçta İspanyol ekibinin gollerini 3 ve 45. dakikalarda Roberto Garcia Puente, 63. dakikada Alberto Rodriguez Ramos, 90. dakikada Ivan Jorge Vegas attı. Çek temsilcisinin tek golü ise 58. dakikada Petr Navratil kaydetti.