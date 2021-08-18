Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Celtic, sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Celtic, sahasında AZ Alkmaar'ı 2-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında İskoçya temsilcisi Celtic, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 12. dakikada Kyogo Furuhashi ve 61. dakikada James Forrest'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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