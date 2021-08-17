Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kızılyıldız, sahasında Cluj'u 4-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kızılyıldız, sahasında Cluj'u 4-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında Sırp temsilcisi Kızılyıldız, bir dönem Türkiye'de de görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Belçika ekibi Cluj'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 5. dakikada Pavkov, 38. dakikada Katai, 68. dakikada Nabouhane ve 77. dakikada Ivanic'in golleriyle galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz