Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftası, 8 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda E, F, G ve H gruplarının 5. maçları sona erdi.

E Grubu'nda konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, 11 puanla liderliği, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Lazio da 8 puanla ikinciliği korudu.

Galatasaray ve Lazio bu sonuçlarla tur atlamayı garantiledi. E Grubu'nda doğrudan son 16 turuna çıkacak takım, son haftadaki Lazio-Galatasaray maçının ardından belli olacak.

G Grubu'nda Bayer Leverkusen, H Grubu'nda da West Ham United, bitime bir hafta kala liderliğini ilan etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

G Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Real Betis ise play-off turuna çıkmayı garantiledi.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa): 4-2

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya): 0-3

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-2

G Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-2

Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

H Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika): 1-1

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet