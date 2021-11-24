Futbol: UEFA Avrupa Ligi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, oynanan tek maçla başladı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, oynanan tek maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Rusya'nın Spartak Moskova takımı, sahasında İtalyan temsilcisi Napoli'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, 3 ve 28. dakikada Alexander Sobolev'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Bu karşılaşmanın ardından iki takım 7'şer puanla C Grubu'nda ilk iki sırada yer alıyor.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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