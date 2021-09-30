Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarının 2. haftasında 8 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında, TSİ 19.45'te başlayan A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi.

D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 6. dakikada Tiquinho Soares, 63. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, ağırladığı Belçika ekibi Royal Antwerp'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi. Almanya temsilcisinin golünü 90+1. dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia kaydetti.

Bu sonuçlarla grupta lider, iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşan Olympiakos oldu. Eintracht Frankfurt 4 puanla ikinci, 1 puanlı Fenerbahçe üçüncü, henüz puanı bulunmayan Royal Antwerp ise son sırada yer aldı.

Eljif Elmas'ın erken golü, puan için yeterli olmadı

C Grubu'nda Napoli, konuk ettiği Spartak Moskova'ya 3-2 yenildi.

Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, 11. saniyede fileleri sarsarak UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı gollerinden birine imza attı. İtalya temsilcisinin diğer golünü ise 90+4. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Spartak Moskova'da ise 55 ve 90. dakikalarda Quincy Promes ile 80. dakikada Mikhail Ignatov fileleri havalandırdı.

Napoli'de Mario Rui 29. dakikada doğrudan kırmızı, Spartak Moskova'da Maximiliano Caufriez 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Grubun diğer maçında Legia Varşova, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Leicester City'yi Azerbaycanlı futbolcu Mahir Emreli'nin 31. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Leicester City'de 90 dakika boyunca forma giydi. Polonya temsilcisi, iki maçta topladığı 6 puanla grubunda lider konumda bulunuyor.

Ligin ikinci haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

???????Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1