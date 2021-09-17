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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Deutsche Bank ParkHakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)Eintracht Frankfurt: Trapp, da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre (Dk. 73 Hauge), LammersFenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk.

Stat: Deutsche Bank Park

Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo ( İtalya )

Eintracht Frankfurt : Trapp, da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre (Dk. 73 Hauge), Lammers

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Meyer), Osayi-Samuel, Mesut Özil (Dk. 77 Pelkas), Rossi, Valencia (Dk. 77 Berisha)

Goller: Dk. 10 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 41 Lammers (Eintracht Frankfurt)

Sarı kartlar: Dk. 83 Meyer, Dk. 86 Gustavo, Dk. 90+5 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Jakic (Eintracht Frankfurt)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.

63. dakikada da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.

90+2. dakikada Rossi'nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp'dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.
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