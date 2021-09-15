Futbol: UEFA Avrupa Ligi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, tek karşılaşmayla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, tek karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova ile Polonya temsilcisi Legia Varşova karşılaştı.
C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.
Ligde ilk haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri