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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, tek karşılaşmayla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, tek karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova ile Polonya temsilcisi Legia Varşova karşılaştı.

C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

Ligde ilk haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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