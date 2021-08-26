Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Bolt ArenaHakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk.

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)

Goller: Dk. 11, 14 ve 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hostikka, Dk. 90 Peltola (HJK Helsinki), Dk. 75 Arda Güler (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara kaldı.

52. dakikada sağ taraftan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortaladığı topu Valencia, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Tannander'in tuttuğu köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Browne'nin sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, Riku Riski gelişine yaptığı güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3.

90+2. dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih Şanlıtürk'ün dönerek yerden vuruşunda top kaleci Tannander'in sağından ağlara gitti: 2-4.

90+4. dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına ortaladığı topu Peltola uzaklaştırmak isterken omzuyla kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş