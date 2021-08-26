Futbol: UEFA Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Spor

Stat: Bolt ArenaHakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk.

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)

Goller: Dk. 11, 14 ve 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hostikka, Dk. 90 Peltola (HJK Helsinki), Dk. 75 Arda Güler (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara kaldı.

52. dakikada sağ taraftan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortaladığı topu Valencia, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Tannander'in tuttuğu köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Browne'nin sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, Riku Riski gelişine yaptığı güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3.

90+2. dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih Şanlıtürk'ün dönerek yerden vuruşunda top kaleci Tannander'in sağından ağlara gitti: 2-4.

90+4. dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına ortaladığı topu Peltola uzaklaştırmak isterken omzuyla kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine selam gönderdi
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine selam gönderdi
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Deniz Akkaya Merve Boluğur
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:20:15. #1.14#

title