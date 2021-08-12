Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: McDiarmid ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk.
Stat: McDiarmid Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)
Goller: Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O'Halloran (St. Johnstone)
Sarı kart: Dk. 39 Kane, Dk. 40 Craig, Dk. 60 Davidson, Dk. 77 Hendry (St. Johnstone), Dk. 41 Marcao, Dk. 48 Van Aanholt (Galatasaray)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup etti.
Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off turuna yükseldi. Galatasaray play-off turunda, Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.
64. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Arda Turan, şık bir pasla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.
70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye yükseltti. Kerem'den aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli, ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3.
90+2. dakikada Galatasaray 4. golünü buldu. St. Johnstone savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.
90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rooney, ön direğe yerden topu çevirdi. Altı pas içinde topla buluşan O'Halloran, iki vuruşta topu ağlara yolladı: 2-4.
Sarı-kırmızılı ekip maçı 4-2 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever