Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, Manchester United, Roma ve Villareal yarı finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, Manchester United, Roma ve Villareal yarı finale yükseldi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı.

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, sahasında İspanyol ekibi Granada'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edinson Cavani ve 90. dakikada Jesus Vallejo kendi kalesine kaydetti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Manchester ekibi, yarı finale yükseldi.

İtalya temsilcisi Roma sahasında oynadığı maçta, Hollanda ekibi Ajax'la 1-1 berabere kaldı. Ajax 49. dakikada Brian Brobbey'in golü ile öne geçerken, 72. dakikada Edin Dzeko skoru eşitledi. İlk maçta deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup eden Roma, yarı finale çıktı.

İlk maçta sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek yarı finalist oldu. İngiliz ekibinin gollerini, 18. dakikada Pepe, 21. (penaltıdan) ve 77. dakikalarda Alexandre Lacazette ve 24. dakikada Bukayo Saka attı.

Villarreal sahasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İspanya temsilcisinin gollerini 38. dakikada Paco Alcacer ve 43. dakikada Gerard Moreno attı. Dinamo Zagreb'in tek golü 74. dakika Mislav Orsic'ten geldi. İlk maçta rakibini deplasmanda da 1-0 mağlup eden Villarreal, yarı finale yükseldi.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

Manchester United-Roma

Villarreal- Arsenal

Yarı final ilk maçları 29 Nisan'da

Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak.

Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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