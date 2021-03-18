Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

18.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:50
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.

Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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