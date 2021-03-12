Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

12.03.2021 01:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:07
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan 4 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan mücadelede, İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane'in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)??: 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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