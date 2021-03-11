Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

11.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:13
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı, dört maçla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı, dört maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda TSİ 20.55'teki karşılaşmalar sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, İngiltere temsilcisi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya'nın Milan takımını ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Milan'da Rafael Leao'nun golü ofsayt, Franck Kessie'nin filelerle buluşan topu ise futbolcunun meşin yuvarlağı pozisyon sırasında eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle sayılmadı. Manchester United'da ise Harry Maguire'ın şutu direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Manchester United, 18 yaşındaki Amad Diallo'nun 50. dakika attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Milan, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in 90+2. dakikada ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu maçların rövanşları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys? (İsviçre)?: 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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