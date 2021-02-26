Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

26.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 01:18
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turun rövanşları, 8 karşılaşma ile tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turun rövanşları, 8 karşılaşma ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Leicester City, sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup oldu.

Çekya temsilcisi, 0-0 biten maçın rövanşını 49. dakikada Lukas Provod ve 79. dakikada Abdallah Sima'nın golleriyle kazanarak tur atladı.

Hakan'ın formasını giydiği Milan son 16'ya kaldı

Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Milan, sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Milan, ilk maçta deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin avantajıyla üst tura çıktı.

Manchester United, 4-0'ın rövanşında Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İtalyan ekibi Roma, evinde Braga'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Club Brugge'u 1-0'la geçerek son 16'ya kaldı.

Rakiplerini eleyen Olympiakos, Dinamo Zagreb ve Young Boys da tur atlayan diğer takımlar oldu.

Maçların sonuçları şöyle:

Leicester City (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-1

Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

Roma (İtalya) - Braga (Portekiz): 3-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Krasnodar (Rusya): 1-0

PSV (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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