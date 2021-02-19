Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada Benfica, evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Benfica'nın golünü 55. dakikada penaltıdan Pizzi, Arsenal'ın golünü 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1

Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya): 3-3

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan