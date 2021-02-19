Futbol: UEFA Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

19.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:06
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşmayla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada Benfica, evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Benfica'nın golünü 55. dakikada penaltıdan Pizzi, Arsenal'ın golünü 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1

Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya): 3-3

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Ali Koç Metin Oktay Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 01:08:11. #1.15#
title