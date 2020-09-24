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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

24.09.2020 22:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Türk TelekomHakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 80 Elabdellaoui), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Emre Kılınç), Etebo, Ömer Bayram (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 80 Elabdellaoui), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Emre Kılınç), Etebo, Ömer Bayram (Dk. 71 Belhanda), Babel, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi (Dk. 84 Atanasov), Caktas, Juric (Dk. 74 Nejasmic), Jairo, Gyurcso (Dk. 84 Krekovic), Diamantakos

Goller: Dk. 77 Belhanda, Dk. 86 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mujakic, Dk. 70 Diamantakos (Hajduk Split), Dk. 37 Ömer Bayram (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

52. dakikada Diagne'nin pasıyla sağdan atağa katılan Linnes, bekletmeden topu ceza sahasına gönderdi. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram, topu geriden gelen Diagne'ye bıraktı. Senegalli futbolcunun penaltı noktası civarındaki vuruşunda top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Diagne'nin ikinci şutunda top üstten auta çıktı.

53. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Babel'in vurduğu top ters taraftan auta gitti.

55. dakikada Jradi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Diamantakos, meşin yuvarlağı tersten atağa katılan Caktas'a aktardı. Bu oyuncu, uygun durumda bekletmeden vurduğu topu farklı şekilde auta attı.

68. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında ceza sahası içi sol çapraza gelen topa Caktas gelişine vurdu ancak yerden seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu alan Belhanda, iki rakibi arasında pasını Diagne'ye gönderdi. Senegalli oyuncunun altıpas gerisinde yaptığı röveşatada kaleci Posavec son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Soldan atağa katılan Emre Taşdemir'in yerden ortasına Belhanda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Posavec'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde sol kanatta taç çizgisine kadar açılan topu Marcao aldı. Rakibi Mujakic'ten şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına giren Brezilyalı oyuncu, pasını altıpastaki Babel'e çıkardı. Hollandalı oyuncu, kaleci Posavec'i geçen topu ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında arka direkteki Diamantakos'ın kafayla vurduğu topu yakın direk dibinde kaleci Fatih Öztürk son anda çıkardı.

Müsabakayı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre oynanan turu geçen taraf oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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