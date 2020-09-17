Futbol: UEFA Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya) Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Tavares Dias), Ibara Doniama (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
17.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:15

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı?

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)?

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Tavares Dias), Ibara Doniama (Dk. 76 Abbasov), Lawal?

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 67 Arda Turan), Ömer Bayram, Belhanda (Dk. 46 Feghouli), Babel (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Diagne

Goller: Dk. 19 ve Dk. 63 Diagne, 49 Luyindama (Galatasaray), Dk. 46 Mbodj (Neftçi)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ibara Doniama, Dk. 35 Alaskarov, Dk. 69 Mamadou, Dk. 87 Krivotsyuk Dk. 89 Bougrine (Neftçi), Dk. 54 Feghouli, Dk. 90+2 Saracchi (Galatasaray)

?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu.

46. dakikada Neftçi skoru eşitledi. Makhmudov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Mbodj'i kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

49. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Luyindama kafayla filelere yolladı: 1-2.

56. dakikada Feghouli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Mammadov'un son anda müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray, organizasyonda 3. tura yükseldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Erel
Fatih Erel
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Şeyma Subaşı Okan Bayülgen İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Sörloth Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Erkek Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:24:38. #1.14#
title