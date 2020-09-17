Futbol: UEFA Avrupa Ligi Stat: Bakü Olimpiyat Stadı Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya) Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, LawalGalatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan...

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı?

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)?

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Diagne

Gol: Dk. 19 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ibara Doniama, Dk. 35 Alaskarov (Neftçi)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi takımı karşısında deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

Kaynak: AA