Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
17.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:16

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Lüksemburg ekibi Niedercorn'u 5-0 mağlup eden Williem II, İsveç temsilcisi Hammarby'yi 3-0 yenen Lech Poznan, Galler takımı The New Saints'i penaltılarla 5-4 geçen Torshavn, bir üst tura kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 43 karşılaşma ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

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