Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda, normal süresi 2-2 eşitlikle biten müsabakada Derry'yi uzatmalarda 3-2 mağlup eden Riteriai, 2. eleme turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda, normal süresi 2-2 eşitlikle biten müsabakada Derry'yi uzatmalarda 3-2 mağlup eden Riteriai, 2. eleme turuna yükseldi.

Organizasyonda 1. eleme turu, Litvanya ekibi Riteriai ile İrlanda temsilcisi Derry arasında oynanan maçla başladı.

Tek maç üzerinden Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, Riteriai'de 39. ve 49. dakikalarda Paulauskas, Derry'de ise 18. dakikada Thomson ve 63. dakikada Toal'ın ağları sarsmasıyla 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk dakikasında Kazlauskas'ın golüyle Riteriai, rakibini 3-2 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Turnuvada yarın bir maç oynanacak.

Kaynak: AA