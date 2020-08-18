Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu, ön eleme turundaki bir maçla başladı.
18.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:13
UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu, ön eleme turundaki bir maçla başladı.
Tek maç üzerinden oynanan müsabakada Andorra kulübü Engordany'yi 3-1 yenen Karadağ'ın Zeta takımı, 1. eleme turuna çıktı.
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) ile Priştine (Kosova) arasındaki mücadele ise ertelendi.
Cebelitarık basını, erteleme sebebinin, birkaç Priştineli futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması olduğunu paylaştı.
Kaynak: AA