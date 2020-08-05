HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: ParkenHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
05.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:51

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk. 54 Daramy)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 54 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 54 Elia), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Berkay Özcan), Visca, Crivelli (Dk. 79 Gulbrandsen), Demba Ba

Goller: Dk. 4 ve 53 (Penaltıdan) Wind, Dk. 62 Falk (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 83 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Bartolec (Kopenhag)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Spor
Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Dünya
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Yeniden 7 TL'nin üstüne çıkan dolar, 7,03'ten işlem görüyor
Yeniden 7 TL'nin üstüne çıkan dolar, 7,03'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Barış Arduç Yeşim Salkım İzzet Yıldızhan
Spor Beto Okan Buruk Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 21:54:33. #1.14#
title