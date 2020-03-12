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Kopenhag, Futbol, Avrupa, Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları, 3 karşılaşmayla başladı.

12.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:06
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları, 3 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Öne çıkan mücadelede İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya'nın LASK takımını 5-0 yendi.

Bugün oynanması planlanan Sevilla-Roma maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Kopenhag: 1-0

LASK-Manchester United: 0-5

Eintracht Frankfurt- Basel: 0-3

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Kaynak: AA

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