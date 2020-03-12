Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Danimarka ekibi Kopenhag arasında oynanacak son 16 turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Aleksic,...

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Danimarka ekibi Kopenhag arasında oynanacak son 16 turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya) Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Aleksic, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk Kaynak: AA