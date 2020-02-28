Futbol: UEFA Avrupa Ligi

28.02.2020 02:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:00

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanşı, ertelenen bir maç dışında sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Manchester United, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Belçika'nın Club Brugge takımını Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

İngiltere ekibi, 27. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 34. dakikada Odion Ighalo, 41. dakikada Scott McTominay, 82. ve 90+3. dakikalarda Fred'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek üst tura kaldı.

Olympiakos, ilk maçta evinde 1-0 yenildiği Arsenal'i deplasmanda uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura adını yazdırdı ve gecenin sürprizine imza attı. Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri, Papa Abou Cisse ve Youssef Er Arabi kaydederken, Arsenal'in tek golünü Pierre-Emerick Aubameyang attı.

UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Sevilla ise konuk ettiği Romanya temsilcisi Cluj ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan İspanya temsilcisi, deplasmanda atılan gol avantajı kuralı sayesinde son 16 takım arasına kaldı.

İtalya temsilcisi Inter ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını Cristiano Biraghi ve Romelu Lukaku'nun ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek üst tura kaldı.

Shakhtar Donetsk, Kopenhag ve Getafe de adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise bugün TSİ 20.00'de Salzburg Stadı'nda oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3 (1-2)



Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (2-0)



Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 5-0 (1-1)



Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2 (uzatmalarda) (1-0)



Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya): 0-0 (1-1)

Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3 (1-1)

Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya): 2-1 (0-2)

Kaynak: AA