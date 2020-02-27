Futbol: UEFA Avrupa Ligi

27.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:38

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike (Dk. 77 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Robinho), Visca (Dk. 120 Ponck), Aleksic, Elia (Dk. 85 Gulbrandsen), Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Acuna, Battaglia, Wendel (Dk. 90+1 Henrique), Bolasie (Dk. 60 Plata), Vietto, Cabral (Dk. 73 Doumbia), Sporar (Dk. 108 Mendes)

Goller: Dk. 31 Skrtel, Dk. 45 Aleksic, Dk. 90+1 ve 119 (Penaltıdan) Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Vietto (Sporting Lizbon)

Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Buruk (Teknik direktör) Dk. 37 Aleksic, Dk. 71 Clichy, Dk. 74 Epureanu, Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Wendel, Dk. 42 Vietto (Sporting Lizbon)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek tur atladı.

46. dakikada Bolasie'nin sağdan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Vietto'nun bekletmeden vurduğu topu Mert Günok kornere çeldi.

56. dakikada turuncu-lacivertliler gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Clichy'nin soldan pasında penaltı noktası gerisinde topu alan Demba Ba, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı. Maximiano'dan dönen topu önünde bulan Senegalli futbolcu, bir kez daha şansını denedi ancak meşin yuvarlak yine kalecinden geri geldi. Portekiz temsilcisinin savunması, bir kez daha topu alan Demba Ba'ya şut imkanı vermedi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Sporting Lizbon farkı 1'e indirdi. Acuna'nın soldan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Vietto, kafayla topu kaleci Mert'in sağından ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışında şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Doumbia'nın şutunda kaleci Mert Günok'un da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Visca, önündeki kalabalığa ve dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Maximiano'nun solundan ağlarla buluştu: 3-1.

Müsabakanın normal süresi turuncu-lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

94. dakikada Ristovski'nin sağdan ortasında altıpas gerisinde kafa vuruşunu yapan Vietto, meşin yuvarlağı az farkla üstten auta attı.

104. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmaya çarpan top kaleciye yönelirken, Maximiano meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk uzatma bölümünde skor değişmedi.

117. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Caiçara ceza sahası içinde Vietto'nun müdahalesiyle yerde kalınca İspanyol hakem Lahoz penaltı kararı verdi. 119. dakikada penaltıyı kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşmayı 4-1 üstün tamamlayan Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA