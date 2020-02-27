Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba BaSporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates,...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Acuna, Battaglia, Wendel, Bolasie, Vietto, Cabral, Sporar
Goller: Dk. 31 Skrtel, Dk. 45 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 37 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Wendel, Dk. 42 Vietto (Sporting Lizbon)
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında sahasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile karşılaşan Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
7. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasa hareketlenen Aleksic, arka direkte uygun durumda kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
17. dakikada Acuna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.
30. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kafayla indirdiği topla altıpas içi sağ çaprazda buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, açıyı kapatan kaleci Maximiano ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Demba Ba'nın kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Maximiano çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştıramayınca altıpas gerisindeki Skrtel yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
40. dakikada soldan kullanılan korner sonrasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Acuna, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, yerden gelen meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağında kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderirken, ön direğe adım atan kaleci Maximiano'yu geçen top arka direkten ağlarla buluştu: 2-0.
Aleksic'in attığı golün santrası olmadı ve Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
Kaynak: AA