Futbol: UEFA Avrupa Ligi

13.12.2019 01:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:02

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer (Dk. 90+4 Bensebaini), Herrmann, Neuhaus (Dk. 78 Stindl), Thuram, Embolo (Dk. 78 Plea)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 88 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+3 Azubuike), Visca, Aleksic (Dk. 67 Demba Ba), Elia, Crivelli

Goller: Dk. 33 Thuram (Borussia Mönchengladbach), Dk. 44 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mehmet Topal, Dk. 71 Elia (Medipol Başakşehir)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.

54. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, açısını düzeltip ceza sahası önünden şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Medipol Başakşehir ceza sahasına atılan ara pası kontrol eden Herrmann, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun altıpas önünde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

70. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Rakibin hatalı pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Elia, altıpas önüdeki Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncunun dönerek çektiği şutta, kaleci Sommer'in ayağından dönen meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Borussia Mönchengladbach'ta Thuram sol kanatta topla buluştu. Rakibinden kurtulan Thuram, açısını düzeltip sert vurdu. Kaleci Mert'in elinden seken top kornere gitti.

77. Medipol Başakşehir çok etkili geldi. Clichy'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada, Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında kullanılan korner sonrasında ceza sahasına açılan topu, Ponck kafa ile ceza sahasına bir kez daha gönderdi. Arkasındaki rakibine rağmen meşin yuvarlağı kontrol eden Demba Ba'nın dönerek çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya gitti.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada altıpas önünde topu önünde buluna Crivelli'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA