Futbol: UEFA Avrupa Ligi

08.11.2019 01:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:04

Stat: Graz Liebenau

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb (Dk. 88 Gollner), Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo (Dk. 81 Schmidt)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, Berkay Özcan (Dk. 80 Arda Turan), Azubuike (Dk. 89 Elia), Visca, Gulbrandsen (Dk. 88 Aziz Eraltay), Crivelli

Goller: Dk. 73 Visca (Penaltıdan), Dk. 84 ve 87 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 72 Rnic (Wolfsberger)

Sarı kartlar: Dk. 77 Weissman (Wolfsberger), Dk. 55 Clichy, Dk. 70 Mehmet Topal, Dk. 76 Crivelli (Medipol Başakşehir)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

52. dakikada Visca'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Skrtel'in kafa vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere gönderdi.

55. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Azubuike'nin kendi yarı sahasından attığı pasa hareketlenen Gulbrandsen, süratiyle rakibini geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi ancak kaleci Kofler, üzerine gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

71. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının önünden çektiği plase şutta kaleci Kofler, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

72. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Rnic'in ceza sahası içinde Skrtel'i düşürmesiyle hakem Sandro Scharer, beyaz noktayı gösterdi. Rnic, bu pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 73'üncü dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

84. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Kısa paslarla ceza sahasına giren Medipol Başakşehir'de Visca'nın sol taraftan son çizgiye gelmeden kale sahasına çevirdiği topu arka direkte Crivelli, boş ağlara gönderdi: 0-2

87. dakikada Medipol Başakşehir bir gol daha buldu. Arda Turan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahasına yaptığı ortada meşin yuvarlağa ön direkte dokunan Crivelli, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA