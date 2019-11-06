Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

06.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, tek maçla başladı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği F Grubu karşılaşmasında Portekiz'in Vitoria takımı, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırladı.

Mesut Özil, Aubameyang ve Xhaka'yı Portekiz'e getirmeyen Arsenal, 81. dakikada Mustafi ile öne geçti. Fakat müsabaka, Vitoria'dan Duarte'nin 90+1'inci dakikada attığı golle 1-1 tamamlandı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftası, yarın oynanacak 23 maçla sona erecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.