Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftasında A, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 13 karşılaşma tamamlandı.
Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Avusturya'nın Wolfsberger takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 galip geldi. Grubun diğer mücadelesinde Roma, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, evinde Portekiz'in Braga ekibine 2-1 mağlup oldu. Braga'ya galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ricardo Horta ve 80. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Siyah-beyazlıların golü, 71. dakikada Umut Nayir'den geldi. Gruptaki diğer maçta ise Wolverhampton, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:
A Grubu:
Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
G Grubu:
Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-1
Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda): 2-0
H Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya): 0-1
CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
I Grubu:
Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya): 2-2
Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna): 1-1
J Grubu:
Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0
K Grubu:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere): 1-2
Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz): 1-2
L Grubu:
Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan): 6-0