Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Vodafone ParkHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 67 Umut Nayir), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Kartal Yılmaz), Boyd (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 67 Umut Nayir), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Kartal Yılmaz), Boyd (Dk. 84 Erdem Seçgin), Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın
Braga: Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta (Dk. 75 Eduardo), Novais (Dk. 75 Agbo), Paulinho (Dk. 83 Fonte), Ricardo Horta, Viana, Palhinha, Galeno
Goller: Dk. 38 Ricardo Horta, Dk. 80 Eduardo (Braga), Dk. 71 Umut Nayir (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sequeira, Dk. 56 Andre Horta, Dk. 73 Palhinha, Dk. 78 Esgaio, Dk. 88 Matheus, Dk. 88 Agbo (Braga), Dk. 30 Roco, Dk. 84 Boyd (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 yenildi.
47. dakikada Braga gole yaklaştı. Soldan gelen ortada Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Galeno'nun şutunda top direkten döndü.
53. dakikada Novais'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Karius topu kornere çeldi.
71. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in ortasında Umut Nayir arka direkte meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.
72. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Santos, Ljajic'i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada topun başına geçen Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.
77. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Eduardo kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bragalı oyuncunun vuruşunda kalesini terk eden Karius gole izin vermedi.
80. dakikada Braga yeniden öne geçti. Galeno'nun sağdan ortasında Eduardo ceza sahası içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
86. dakikada Rebocho'nun uzaktan şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşma Braga'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.