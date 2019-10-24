Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, CrivelliWolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic,...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo, Weissman
Sarı kartlar: Dk. 4 Leitgeb, Dk. 37 Sollbauer (Wolfsberger), Dk. 22 Crivelli, Dk. 30 Gulbrandsen, Dk. 44 Skrtel (Medipol Başakşehir)
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i ağırladığı maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.
31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.