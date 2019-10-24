Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Vodafone ParkHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Caner Erkin, Güven YalçınBraga: Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın
Braga: Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Palhinha, Galeno
Gol: Dk. 38 Ricardo Horta (Braga)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sequeira (Braga), Dk. 30 Roco (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun üçüncü haftasında oynanan Beşiktaş-Braga maçının ilk yarısını, Portekiz ekibi 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan ortasında Braga savunmasının uzaklaştıramadığı topla altı pas önünde buluşan Boyd'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
8. dakikada Oğuzhan Özyakup'la paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın, meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Rebocho ceza sahası içinde gelişine sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.
22. dakikada Ricardo Horta'nın soldan ortaladığı topu altı pasın sol çaprazında kontrol eden Paulinho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Rebocho'nun soldan ortasında Santos topa kafayla vurdu, Braga kalesine giden meşin yuvarlağı kaleci Matheus son anda çeldi.
38. dakikada Braga 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un hatalı pası sonrasında başlayan atakta Galeno topu kaparak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Karius'un çeldiği meşin yuvarlağı Ricardo Horta boş kaleye gönderdi: 1-0.
44. dakikada Ljajic'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Braga'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.